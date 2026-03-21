Lorenzo Simonelli ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si stanno svolgendo a Torun in Polonia. Durante la gara, Simonelli ha raggiunto un buon risultato, ma il suo tempo rimane ancora sotto osservazione. Cunningham ha conquistato la pole position nella stessa competizione.

Lorenzo Simonelli si è qualificato alle semifinali dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, in corso di svolgimento a Torun (Polonia). Il Campione d’Europa 2024 dei 110 ostacoli non ha avuto un buon tempo di reazione (0.177) e ha un po’ faticato nella ritmica tra le barriere, riuscendo comunque a superare il turno con il secondo posto nella propria batterie. Il tempo di 7.65, alle spalle del giamaicano Demario Prince (7.58), non è brillante per il laziale, che ha però tutte le carte in regola per migliorarsi durante la serata che propone la semifinale e l’atto conclusivo. La stagione invernale non è stata delle migliori per... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Simonelli promosso ai Mondiali Indoor, ma bisogna abbassare il tempo. Pole di Cunningham

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