Lorenzo Simonelli ha raggiunto la finale ai Mondiali Indoor, mettendo a segno la sua migliore prestazione nella stagione. Cunningham si è distinto come atleta dominante, mostrando una forma impressionante durante la competizione. La gara ha visto protagonisti vari atleti, con Simonelli che si è qualificato per la fase decisiva, mentre Cunningham ha attirato l’attenzione con la sua performance.

Lorenzo Simonelli ha piazzato la zampata nel momento più importante della stagione e si è qualificato alla finale dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor, superando il turno con il secondo e ultimo tempo di ripescaggio (si meritavano l’atto conclusivo i migliori due classificati delle tre semifinali e i due migliori crono). In un inverno tutt’altro che brillante, durante il quale il Campione d’Europa dei 110 ostacoli non aveva fatto meglio del 7.50 di Madrid, è arrivato l’ingresso tra i migliori otto atleti del Pianeta. Il 23enne laziale ha avuto un eccellente tempo di reazione (0.143) e nella prima fase di gara ha tenuto anche una buona ritmica tra le barriere, poi nel finale gli è mancato un po’ il passo e ha chiuso al terzo posto in 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Simonelli piazza la zampata quando conta: in finale ai Mondiali Indoor! Cunningham straripante

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