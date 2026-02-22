Con Atherno Manthoné e Cpia Imparare non ha età | arriva il workshop per l' educazione degli adulti

Atherno Manthoné e Cpia organizzano un workshop su educazione degli adulti, causa il crescente bisogno di formazione continua. L'evento, previsto per martedì 24 febbraio dalle 16:30 alle 18:30, si terrà nella sala dei Marmi della Provincia di Pescara. Partecipano insegnanti, educatori e rappresentanti del territorio per discutere di politiche europee e strategie formative. L'iniziativa si inserisce in un quadro di impegno condiviso per promuovere l'apprendimento tra gli adulti.

Un traguardo storico per due istituzioni scolastiche. Martedì 24 febbraio, dalle 16:30 alle 18:30, la sala dei Marmi della Provincia di Pescara ospiterà un workshop sul tema “Educazione degli adulti, politiche europee e territorio”. “Imparare non ha età”. Questo il nome dell’iniziativa promossa per i 30 anni del corso serale dell’Aterno Manthoné e i 10 anni di attività del Cpia (centro provinciale per l’istruzione degli adulti) che si terrà martedì 24 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 nella sala dei Marmi della Provincia. Un vero e proprio workshop per festeggiare l’importante traguardo raggiunto dalle due realtà del territorio, con cui si intende offrire una panoramica delle opportunità formative per gli adulti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Istruzione degli adulti, monitoraggio nazionale su CPIA e percorsi di secondo livello: adesioni entro il 23 febbraioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le iscrizioni per il primo monitoraggio nazionale sui Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e le scuole che offrono percorsi di secondo livello.

L’educazione degli adulti (EDA) in Italia: una sintesi con l’assistenza dell’IA – Gemini-GOOGLEL’educazione degli adulti in Italia ha subito un cambiamento importante, causato dalla crescente consapevolezza delle sue potenzialità.

