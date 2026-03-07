Centro scommesse frequentato da pregiudicati per reati gravi a Catania il provvedimento del Questore

Un centro scommesse a Catania è stato chiuso dal Questore a causa della presenza di pregiudicati coinvolti in reati gravi. La Polizia ha eseguito l’ordinanza di chiusura per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori situazioni di rischio. Il provvedimento è stato adottato dopo verifiche e accertamenti sulle persone frequentatrici del locale.

Un centro scommesse di via Zia Lisa a Catania, divenuto punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali, è stato destinatario di un decreto di chiusura temporanea. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, come emerso dai numerosi controlli effettuati negli ultimi mesi. I controlli in un locale di Catania Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l'attività del centro scommesse è il risultato di una serie di accertamenti condotti dai poliziotti della Questura di Catania. Questi controlli, avviati a...