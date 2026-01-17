Lo sport si unisce per le ricerche del quattordicenne Diego | iniziativa congiunta di Verona Volley e Tezenis

Da sabato 17 gennaio, Verona Volley e Tezenis Verona hanno annunciato l’inserimento della dicitura “MISSING” nelle proprie comunicazioni social per supportare la ricerca di Diego Baroni, 14 anni residente a San Giovanni. Questa iniziativa congiunta mira a diffondere il messaggio e aumentare le possibilità di rintracciare il ragazzo, coinvolgendo la comunità e sensibilizzando l’opinione pubblica sulla sua scomparsa.

Verona Volley e Tezenis Verona hanno comunicato che a partire da oggi, sabato 17 gennaio, all'interno delle rispettive comunicazioni social verrà inserita la dicitura "MISSING" per contribuire ad amplificare il messaggio di ricerca di Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni residente a San Giovanni Lupatoto, scomparso da ormai cinque giorni. «L'iniziativa congiunta - si legge in una nota delle società sportive - riguarderà tutti i post di maggiore significato e visibilità, con l'obiettivo di sfruttare la forza comunicativa dei due Club per sensibilizzare il pubblico e favorire la massima diffusione dell'appello».

