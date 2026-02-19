L'inizio della trasmissione dei motori su SKY e NOW deriva dalla ripresa delle competizioni, dopo mesi di attesa. La Casa dello Sport trasmetterà quest’anno un palinsesto ricco di contenuti, con dirette, approfondimenti e interviste esclusive. Gli appassionati potranno seguire ogni gara e scoprire i dettagli delle sfide più emozionanti. La stagione si preannuncia intensa, con eventi che coinvolgeranno piloti di fama internazionale e una copertura che promette di coinvolgere tutti gli appassionati. La prima gara è prevista tra pochi giorni.

Lo spettacolo dei motori sta per ripartire nella Casa dello Sport, che quest’anno offrirà un racconto editoriale eccezionale e ricchissimo su Sky e in streaming su NOW. Al via tra due giorni la nuova stagione del motorsport, con oltre 1.800 ore di sfide live – di cui oltre 300 tra studi, rubriche, approfondimenti e speciali – e l’esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike. Con il WRC già iniziato, saranno proprio WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB, appena confermati su Sky fino al 2027, i primi a scendere in pista venerdì 20 febbraio in Australia. Il 1° marzo toccherà alla MotoGP in Thailandia, mentre la Formula 1 scatterà a Melbourne il prossimo 8 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Finalmente inizia lo spettacolo dei Motori su SKY e NOW

Sky Sport: ecco le competizioni dei motori in diretta anche in streaming su NOW per il 2026Sky Sport ha annunciato che nel 2026 trasmetterà in diretta tutte le principali competizioni dei motori, tra cui Formula 1, MotoGP e rally.

Otto Infinito: Lo Spettacolo di Buffa su Kobe Bryant dal 6 Febbraio su SkyLa vita di Kobe Bryant torna sotto i riflettori con uno spettacolo teatrale.

Finalmente inizia lo spettacolo dei Motori su SKY e NOW

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.