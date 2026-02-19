Finalmente inizia lo spettacolo dei Motori su SKY e NOW
L'inizio della trasmissione dei motori su SKY e NOW deriva dalla ripresa delle competizioni, dopo mesi di attesa. La Casa dello Sport trasmetterà quest’anno un palinsesto ricco di contenuti, con dirette, approfondimenti e interviste esclusive. Gli appassionati potranno seguire ogni gara e scoprire i dettagli delle sfide più emozionanti. La stagione si preannuncia intensa, con eventi che coinvolgeranno piloti di fama internazionale e una copertura che promette di coinvolgere tutti gli appassionati. La prima gara è prevista tra pochi giorni.
Lo spettacolo dei motori sta per ripartire nella Casa dello Sport, che quest’anno offrirà un racconto editoriale eccezionale e ricchissimo su Sky e in streaming su NOW. Al via tra due giorni la nuova stagione del motorsport, con oltre 1.800 ore di sfide live – di cui oltre 300 tra studi, rubriche, approfondimenti e speciali – e l’esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike. Con il WRC già iniziato, saranno proprio WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB, appena confermati su Sky fino al 2027, i primi a scendere in pista venerdì 20 febbraio in Australia. Il 1° marzo toccherà alla MotoGP in Thailandia, mentre la Formula 1 scatterà a Melbourne il prossimo 8 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sky Sport: ecco le competizioni dei motori in diretta anche in streaming su NOW per il 2026Sky Sport ha annunciato che nel 2026 trasmetterà in diretta tutte le principali competizioni dei motori, tra cui Formula 1, MotoGP e rally.
Otto Infinito: Lo Spettacolo di Buffa su Kobe Bryant dal 6 Febbraio su SkyLa vita di Kobe Bryant torna sotto i riflettori con uno spettacolo teatrale.
Finalmente inizia lo spettacolo dei Motori su SKY e NOW
Argomenti discussi: Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale arriverà finalmente su Netflix; Con quella faccia un po’ così. Sul palcoscenico un omaggio a Paolo Conte e al suo mondo; Right here Lies Love arriva finalmente a Los Angeles, con il suo approccio musicale alla corruzione più attuale che mai; Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale sulle origini di Vecna, arriva finalmente su Netflix!.
Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale arriverà finalmente su NetflixA Broadway sono iniziate le riprese dello spettacolo prequel di Stranger Things in vista di una futura uscita in streaming: ecco cosa sappiamo. comingsoon.it
Lo spettacolo teatrale di Stranger Things è un pezzo del finaleTra la quarta e la quinta stagione di Stranger Things, il cui attesissimo finale è uscito su Netflix a Capodanno, sono passati tre anni. Nell’attesa però, a partire dal dicembre del 2023, Netflix ha ... ilpost.it
Sono cose risapute, ma finalmente qualcuno inizia a svegliarsi contro questa società impunita… #MarottaLeague #Anala x.com
OGGI Finalmente inizia il Festival dell'Oriente presso Fiera di Brescia! Brixia Forum sabato 14 - domenica 15 - sabato 21 - domenica 22 febbraio 2026 Vi Aspettiamo a braccia aperte!!! Acquista online il tuo biglietto: https://biglietti.festivaldelloriente.it/eventi/2 facebook