Giuseppe Cherubini, considerato una figura chiave nella storia della 1000 Miglia, è deceduto all’età di 78 anni a causa di una malattia grave. È stato riconosciuto come l’anima organizzativa dell’evento più famoso dedicato alle auto d’epoca. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo delle corse storiche. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Giuseppe Cherubini, figura centrale della 1000 Miglia e anima organizzativa dell’evento più celebre del mondo sulle auto d’epoca, ha lasciato questo mondo all’età di 78 anni a causa di una malattia grave. La sua scomparsa segna la fine di un’era per Brescia, città che lo considerava suo figlio adottivo pur vivendo a Gussago, dove si terrà il funerale martedì prossimo nella parrocchia dei santi Nazari e Celso prima del trasferimento al cimitero di Gottolengo. Un pilastro del sistema produttivo e sportivo lombardo. L’impatto della perdita di Cherubini va ben oltre il semplice addio a un individuo; rappresenta un vuoto nel tessuto economico e culturale della Lombardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

