Dopo Sassuolo-Juventus, Jonathan David ha commentato il suo gol del 0-3 a DAZN, esprimendo soddisfazione per aver segnato e riconoscendo il supporto della squadra. Il giocatore si è mostrato più rilassato e consapevole del ruolo che svolge nel gruppo, sottolineando l’importanza della collettività nel raggiungimento dei risultati. Le sue parole riflettono un atteggiamento equilibrato e centrato, in linea con l’andamento della partita.

É un Jonathan David molto più rilassato quello che è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Sassuolo-Juventus dopo il suo gol del definitivo 0-3. Riguardo al gol realizzato e al suo stato d’animo parla così: “Si, tutto tranquillo, dovevo fare quel gol e sono felice ma l’importante è tornare a vincere.” Successivamente parla del rapporto con Spalletti e dell’abbraccio collettivo al momento del suo gol con queste parole: “Lo apprezzo molto, è bello avere questa collettività che ci spinge. ” David esulta dopo il gol del definitivo 0-3 contro il Sassuolo David: “La cosa più triste di quel rigore è che abbiamo lasciato due punti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - David a DAZN dopo Sassuolo-Juventus: “Dovevo fare quel gol e sono felice. É bello avere questa collettività che ci spinge”

Leggi anche: David a DAZN: «Dovevo fare quel gol ma l’importante è tornare a vincere. L’abbraccio di Spalletti? È bello avere questo gruppo, ci spinge molto»

Leggi anche: Miretti a DAZN: «Segnare con questa maglia è sempre bello. David? Siamo contenti per lui. Questo è un gruppo veramente unito»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Spalletti: Conçeicao è pronto. Difficile vedere insieme Openda e David Serie A Enilive; Spalletti a DAZN dopo Juventus-Lecce: Il rigore di David lo dovevate battere voi... ma la prossima volta interverrò; Serie A, oggi Sassuolo-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla; Sassuolo-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

La liberazione di David, la frase di gioia dopo il gol al Sassuolo: "È stato bello quando..." - L'attaccante della Juve ha cancellato la delusione e le critiche per il rigore sbagliato contro il Lecce: cosa ha detto nel postpartita ... corrieredellosport.it