David a DAZN dopo Sassuolo-Juventus | Dovevo fare quel gol e sono felice É bello avere questa collettività che ci spinge
Dopo Sassuolo-Juventus, Jonathan David ha commentato il suo gol del 0-3 a DAZN, esprimendo soddisfazione per aver segnato e riconoscendo il supporto della squadra. Il giocatore si è mostrato più rilassato e consapevole del ruolo che svolge nel gruppo, sottolineando l’importanza della collettività nel raggiungimento dei risultati. Le sue parole riflettono un atteggiamento equilibrato e centrato, in linea con l’andamento della partita.
É un Jonathan David molto più rilassato quello che è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Sassuolo-Juventus dopo il suo gol del definitivo 0-3. Riguardo al gol realizzato e al suo stato d’animo parla così: “Si, tutto tranquillo, dovevo fare quel gol e sono felice ma l’importante è tornare a vincere.” Successivamente parla del rapporto con Spalletti e dell’abbraccio collettivo al momento del suo gol con queste parole: “Lo apprezzo molto, è bello avere questa collettività che ci spinge. ” David esulta dopo il gol del definitivo 0-3 contro il Sassuolo David: “La cosa più triste di quel rigore è che abbiamo lasciato due punti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
