Brighton-Liverpool sabato 21 marzo 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici Seagulls più freschi dei Reds

Sabato 21 marzo 2026 alle 13:30 si gioca Brighton-Liverpool. Il Liverpool ha vinto 4-0 contro il Galatasaray in Champions League e si è qualificato ai quarti di finale. I Seagulls arrivano alla sfida con più freschezza rispetto ai Reds, che hanno disputato un’ottima partita infrasettimanale. Le formazioni e le quote sono già disponibili, con i pronostici che puntano su un possibile equilibrio tra le due squadre.

Il Liverpool ha disputato un’ottima partita infrasettimanale battendo per 4-0 un Galatasaray a dire il vero piuttosto scarso, qualificandosi così ai quarti di finale di Champions League. In vista di questa trasferta di Brighton però non va dimenticato che contro i turchi la settimana prima ci aveva perso, e nel mezzo c’è stato il pareggio ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brighton-Liverpool (sabato 21 marzo 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Seagulls più freschi dei Reds Articoli correlati Brighton-Liverpool (sabato 21 marzo 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiIl Liverpool ha disputato un’ottima partita infrasettimanale battendo per 4-0 un Galatasaray a dire il vero piuttosto scarso, qualificandosi così ai... Liverpool-Brighton (FA Cup, 14-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Seagulls con qualche carta da giocareIl Liverpool ha trovato tre punti a Sunderland che sono stati molto importanti per rosicchiare un paio di punti sulla quarta e quinta della... Contenuti utili per approfondire Brighton Liverpool sabato 21 marzo 2026... Discussioni sull' argomento Pronostico Brighton-Liverpool: analisi e probabili formazioni 21/03/2026 Premier League; Live Brighton - Liverpool - Premier League: Punteggi & Highlights Calcio - 21/03/2026; Premier League: 13 statistiche da sapere su Brighton-Liverpool; Pronostico Brighton-Liverpool: analisi, quote e consigli. Pronostico Brighton-Liverpool: terza di fila per la ChampionsBrighton-Liverpool è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Mai tsaron ragar kungiyar Liverpool Alisson Becker ya fice daga cikin jerin yan wasannin kungiyar da zasu fuskanci Brighton a gobe sakamakon raunin da ya samu. An tabbatar da cewa mai tsaron ragar kungiyar na biyu (Second Goalkeeper) Mamardashvili n facebook Convocati #Olanda, sorpresa Noa #Lang: Il CT #Koeman lo arruola nonostante l'infortunio in #LiverpoolGalatasaray Il selezionatore degli @OnsOranje chiama l'attaccante di proprietà del @SSCNapoli che è stato operato dopo il taglio al pollice. Noa Lang x.com