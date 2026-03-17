La Cremonese ha raccolto 24 punti in 29 partite e si trova a tre punti dalla zona salvezza. Dopo l’ultima sconfitta, il tecnico Davide Nicola rischia l’esonero, e si valutano già due possibili sostituti. La squadra attraversa un momento difficile e la situazione sulla panchina è diventata molto delicata.

24 punti in 29 giornate, la salvezza è lì a tre punti ma per la Cremonese sembra essere notte fonda. E per questo motivo la posizione dell’allenatore Davide Nicola non è mai stata così a rischio. Il tecnico rischia l’esonero: la sconfitta per 1-4 contro la Fiorentina nello scontro diretto – tra le partite più importanti del campionato – è solo la goccia che sta facendo traboccare il vaso. Perché la Cremonese era partita benissimo, ma con il tempo si è spenta e adesso non sa più vincere. Quella contro la Fiorentina è la quarta sconfitta consecutiva, la settima nelle ultime otto partite disputate. Quattro punti ottenuti nelle ultime quindici partite: il nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per la Cremonese è notte fonda: Nicola a rischio esonero dopo l’ennesima sconfitta. Due i nomi per sostituirlo

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La Cremonese perde con la Fiorentina e sprofonda in classifica: l’ennesima sconfitta e il lungo digiuno di vittorie mettono in discussione la posizione di Davide Nicola. La società valuta le alternative: https://fanpa.ge/UwWwj - facebook.com facebook