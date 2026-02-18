LIVE Sinner-Popyrin ATP Doha 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo del fenomeno azzurro

Jannik Sinner sta per scendere in campo a Doha, dove la partita contro Popyrin si gioca per la qualificazione al prossimo turno. La causa della sua presenza sul campo è la determinazione di ottenere punti importanti nel torneo ATP 2026. Sinner si prepara con concentrazione, mentre il pubblico si raduna intorno agli spalti. La sfida si svolge in un’atmosfera tesa, con il talento azzurro pronto a dare il massimo. La partita è imminente e i tifosi attendono con ansia l’inizio del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 In caso di vittoria, Sinner affronterà il vincente della sfida tra Mensik e Zhang. I tennisti sono in campo adesso con il ceco avanti 3-1 nel primo set. 17.20 Ancora dieci minuti di attesa e poi ci sarà l’ingresso in campo di Sinner e Popyrin. 17.17 Ovviamente, è l’azzurro ad essere favorito ma la voglia di rivalsa dell’australiano potrebbe cambiare le carte in tavola: Popyrin vuole ritrovare il ritmo di una volta e la continuità di un tempo e per farlo ha bisogno di una vittoria di rilievo come potrebbe essere quella contro il numero due al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

