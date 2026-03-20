Il 21 marzo all’ATP di Miami 2026 si giocherà il match tra Jannik Sinner e Damir Dzumhur. Sinner, italiano, affronterà il tennista bosniaco nel secondo Masters 1000 della stagione. Dzumhur, che ha già affrontato in passato Sinner, scenderà in campo per il suo debutto in questa edizione del torneo. L’incontro rappresenta uno degli appuntamenti principali della giornata.

Jannik Sinner debutterà contro il bosniaco Damir Dzumhur al torneo Atp di Miami 2026, secondo Masters 1000 stagionale. L’azzurro, numero 2 del ranking Atp, inizierà il suo cammino dal secondo turno avendo usufruito di un bye. L’incontro è previsto domani, sabato 21 marzo. L’orario esatto è ancora da definire, ma la sfida dovrebbe andare in scena nel pomeriggio italiano, dalle ore 15 in poi. Tra Sinner e Dzumhur non ci sono precedenti. Dzumhur, attualmente numero 76 del mondo, all’esordio quest’anno a Miami ha eliminato il peruviano Ignacio Buse vincendo in tre set. Ex numero 23 del mondo, best ranking raggiunto nel luglio 2018 dopo aver vinto il terzo e più recente titolo Atp ad Antalya, il bosniaco ha raggiunto in sei occasioni il terzo turno negli Slam. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner-Dzumhur il 21 marzo all’Atp Miami 2026: chi è il bosniaco, orario e precedenti

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