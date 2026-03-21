LIVE Berrettini-Bublik 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro in apertura di primo set!

Al torneo ATP di Miami 2026, Matteo Berrettini e Bublik si affrontano in diretta. Nel primo set, l’azzurro conquista subito un break e si porta avanti 1-0. Poco dopo, Berrettini conferma il vantaggio con un ace, mantenendo il servizio. La partita prosegue con scambi intensi e punti decisivi, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni mossa dei due tennisti.