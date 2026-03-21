LIVE Berrettini-Bublik 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro in apertura di primo set!
Al torneo ATP di Miami 2026, Matteo Berrettini e Bublik si affrontano in diretta. Nel primo set, l’azzurro conquista subito un break e si porta avanti 1-0. Poco dopo, Berrettini conferma il vantaggio con un ace, mantenendo il servizio. La partita prosegue con scambi intensi e punti decisivi, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni mossa dei due tennisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 BERRETTINI CONFERMA IL BREAK! Ace per il romano che difende il servizio. 40-15 Berrettini copre la palla corta con la volée ma il kazako trova il passante lungolinea di dritto. Ancora seconda per il romano. 40-0 Altro errore del kazako, dritto lungolinea in rete. Seconda palla per l’azzurro. 30-0 In rete il rovescio di Bublik. 15-0 Parte bene Berrettini, ace! 1-0 BREAK BERRETTINI! Subito break per l’azzurro che ringrazia, visti i notevoli errori di Bublik che concede il servizio con il secondo doppio fallo del game! Seconda palla! 15-40 La prima se ne va con un ace. 0-40 Addirittura doppio fallo per Bublik, subito tre palle break per Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it
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#Berrettini si regala... #Bublik x.com
GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook