LIVE Musetti-Wong ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | tennisti in campo per il riscaldamento

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Wong all'ATP di Hong Kong 2026. La partita è appena iniziata e i tennisti stanno riscaldando i muscoli prima del match. Clicca sul link per aggiornamenti continui sui punteggi e le fasi salienti dell'incontro. Restiamo connessi per tutte le novità in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38 Il primo a servire sarà Wong, dunque Musetti si metterà fin da subito alla ricerca del break. 6.37 Musetti in questo torneo ha la possibilità di portare a casa un titolo che manca dal 2022, con la vittoria nell'ATP 250 di Napoli. 6.35 L'obiettivo annunciato da Musetti e dal suo staff è il seguente: crescere, per avvicinarsi il più possibile ai due alieni che al momento si trovano alla prima e alla seconda posizione della classifica, Alcaraz e Sinner. 6.33 Tennisti in campo, inizia il riscaldamento! 6.31 Ad Hong Kong, sono le 13.31! Manca davvero poco all'ingresso in campo dei due tennisti.

