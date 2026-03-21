LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | Cassol e Pellegrino in semifinale! Non c’è Klaebo

A Lake Placid si stanno svolgendo le qualificazioni dello sprint di sci di fondo per le Olimpiadi del 2026. Tra i concorrenti qualificati per le semifinali ci sono due atleti italiani, Cassol e Pellegrino, mentre Klaebo non ha preso parte alla gara. Nella sessione di qualificazione, Joenssu e Myhre sono stati inseriti tra i lucky loser provvisori. La competizione è in corso e la diretta continua.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:02 Passano loro due, Joenssu e Myhre lucky loser provvisorie. 19:01 Nella prima ci sono le grandi favorite odierne: Linn Svahn e Jonna Sundling. 18:59 Ora le semifinali femminili: SVAHN SUNDLING WEBER JOENSSU MYHRE DIGGINS HAEGSTROEM RYDZEK FAEHNDRICH ANDREASSEN CASSOL DAHLQVIST 18:58 Queste le semifinali maschili: CHANAVAT PELLEGRINO GRAHN SCHOONMAKER HEGGEN ALDER JOHANSSON TUZ NORTHUG PUEYO EVENSEN AMUNDSEN 18:57 Passano l’iberico Pueyo e il norvegese Evensen. Niente da fare per Barp. Italia che si affida a Pellegrino tra i maschi! 18:55 Si può fare per Elia, che nelle sprint vanta già una finale in tecnica classica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Cassol e Pellegrino in semifinale! Non c’è Klaebo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Cassol ai quarti! Niente Klaebo, Pellegrino sogna l’addio sul podio LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Cassol in semifinale! Ora gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI DI FINALE MASCHILI: Batteria 1 1 Lars Heggen NOR 2 Gus Schumacher USA 3 Anton Grahn SWE4 Davide Graz... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: commovente Pellegrino, solido Barp! Klaebo ipoteca il ‘tris di coppe’; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins trionfale nella sua ultima stagione. LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: niente Klaebo, Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 NON C'E' KLAEBO! Liberi tutti. Heggen favoito, ma Pellegrino può farci emozionare e salire l'ultima volta ... oasport.it Sci di fondo: Pellegrino c’è, tutti gli azzurri avanti nella sprint di Lake Placid. Tra le donne passa CassolUltimi battiti di sprint per la Coppa del Mondo di sci di fondo a Lake Placid. Ed è a tecnica libera l'atto finale delle gare veloci per questa stagione, ... oasport.it Una valanga ha travolto un gruppo di sci alpinisti, al momento il bilancio è di due morti, un ferito in gravi condizioni e un possibile disperso. L’allarme per il distacco era arrivato intorno a mezzogiorno con la segnalazione di circa 10 persone coinvolte. Sul post facebook Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di sci di discesa libera x.com