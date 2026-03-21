LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | Cassol ai quarti! Niente Klaebo Pellegrino sogna l’addio sul podio

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento si svolge la fase dei quarti di finale dello sprint di sci di fondo a Lake Placid 2026. La gara vede la partecipazione di atleti di diverse nazionalità, tra cui Cassol che si qualifica per i quarti mentre Klaebo non è in corsa. Pellegrino spera di concludere la competizione sul podio, con la classifica temporanea che vede in testa alcuni dei più veloci del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46: Questa la top ten: Svahn, Sundling, Hagstroem, Faehndrich, Diggins, Rydzek, Dahlqvist, Andreassen, Weber, Drivenes 15.43: Eliminata anche De Martin Pinter. Ci sarà solo un’azzurra al via nella seconda fase della gara femminile, Federica Cassol 15.42: Eliminata Ganz 15.41: Ottavo posto per Andreassen. De Martin Pinter e Ganz sono al limite dell’eliminazione 15.40: Dahlqvist si inserisce al settimo posto 15.39: De Martin Pinter è 23ma, lontana dalla testa 15.39: Svahn al comando con 2?6 di vantaggio su Hagstroem 15.38. Weber è quinta, Ganz 21ma. Difficilmente riuscirà a qualificarsi 15.37: Hagstroem va al comando con 4? di vantaggio su Faehndrich 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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