LIVE Sci di fondo Sprint tl Falun 2026 in DIRETTA | Pellegrino per il podio

Oggi si svolge a Falun, in Svezia, la sprint a tecnica libera di sci di fondo, valida per la Coppa del Mondo. L'evento è in diretta streaming e vede tra i protagonisti Pellegrino, che punta a ottenere un piazzamento tra i primi. La competizione si svolge nel noto impianto svedese e coinvolge atleti di diverse nazionalità. La gara è seguita con attenzione da appassionati e addetti ai lavori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera dal tempio dello sci di fondo di Falun, Svezia: riparte la Coppa del Mondo. L'Italia vuole ripartire da dove si è fermata. Federico Pellegrino prova a salire ancora una volta sul podio nel format preferito e nella tecnica prediletta, dopo i due bronzi conquistati nell'ultima Olimpiade della carriera ecco che si approccia l'ultimo mese di Coppa del Mondo di Sci di fondo per l'azzurro che negli ultimi 15 anni ha tenuto alta la bandiera azzurra. Quest'oggi c'è il Re di Norvegia Johannes Hoesflot Klaebo, vincitore di tutte le competizioni individuali e a squadre di Milano Cortina 2026, il poliziotto valdostano proverà a infilarsi proprio dietro quel primo gradino del podio.