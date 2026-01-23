Segui in tempo reale la gara di sci di fondo Team Sprint TL Goms 2026. La competizione ha visto il podio conquistato da Barp e Pellegrino, mentre Graz ha offerto uno spettacolo emozionante. Resta con noi per aggiornamenti costanti sui risultati e le performance dei protagonisti. Grazie per averci scelto, buona serata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.21 Adesso bisognerà fare un ragionamento con molta attenzione: siamo sicuro che la coppia ideale per le Olimpiadi sia BarpPellegrino? Il Graz ammirato oggi sembrava superiore a Barp: in salita saliva a velocità doppia in ultima frazione, ha proprio sverniciato tutti. 15.20 Quinta Svezia 1, completano la top10 Svizzera 1, Germania 1, Francia 1, Canada 1 e Finlandia 1. 15.19 Successo di Norvegia 1 con AmundsenHedegart davanti a Italia 1 (BarpPellegrino) e USA 1 (OgdenSchumacher). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!

