LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | non c’è Klaebo vinca chi può! Tanti azzurri qualificati
In diretta da Lake Placid, si tiene lo sprint di sci di fondo ai Giochi 2026, senza la presenza di Klaebo. Numerosi atleti italiani sono qualificati per le fasi finali della competizione. Nelle ultime ore, si parla anche di Federico Pellegrino, considerato uno dei grandi protagonisti dello sport italiano, che potrebbe disputare la sua ultima gara in carriera.
17:51 Potrebbe essere l’ultimo podio della carriera di Federico Pellegrino: un gigante dello sport italiano. Due medaglie olimpiche individuali, 4 totali, un titolo mondiale, una Coppa del Mondo sprint! Batteria 1 1 Lars Heggen NOR 2 Gus Schumacher USA 3 Anton Grahn SWE4 Davide Graz ITA 5 Jan Stoelben GER 6 Benjamin Moser AUT Batteria 21 Federico Pellegrino ITA 2 Ben Ogden USA 3 Jules Chappaz FRA 4 Roman Alder SUI 5 Zanden McMullen USA 6 Elias Keck GER Batteria 3 1 Lucas Chanavat FRA 2 Noe Naeff SUI 3 Jiri Tuz CZE 4 JC Schoonmaker USA5 Simone Mocellini ITA 6 Harald Oestberg Amundsen NOR Batteria 4 1 Even Northug NOR2 Martino Carollo ITA 3... 🔗 Leggi su Oasport.it
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