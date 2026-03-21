LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | niente Klaebo Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podio

In diretta da Lake Placid, si svolge la gara di sprint di sci di fondo in vista delle Olimpiadi 2026. Non ci sono Klaebo e Pellegrino, mentre Heggen è considerato il favorito. La competizione prosegue senza assenze di rilievo, con gli atleti pronti a darsi battaglia per ottenere un risultato importante. La diretta aggiorna costantemente l’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 NON C’E’ KLAEBO! Liberi tutti. Heggen favoito, ma Pellegrino può farci emozionare e salire l’ultima volta sul podio! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera da Lake Placid (USA), l’ultima della stagione di Coppa del Mondo di Sci di fondo 2025-2026! Dopo le prova su 10 chilometri Federico Pellegrino disputa l’ultima gara veloce della carriera! Il magone è irrompente, sicuramente c’è dell’emozione. Mancano appena due gare all’addio definitivo all’attività agonistica dell’uomo che per più di 10 anni ha tenuto in piedi il movimento italiano del fondo maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: niente Klaebo, Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podio Articoli correlati LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera da Lake Placid... LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: commovente Pellegrino, solido Barp! Klaebo ipoteca il ‘tris di coppe’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:00 Signore e signori, oggi l’ha avuta su un piatto d’argento: JOHANNES HOESFLOT KLAEBO, nonostante la... Una raccolta di contenuti su LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: commovente Pellegrino, solido Barp! Klaebo ipoteca il ‘tris di coppe’; LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podio; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen. LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera da Lake Placid (USA), ... oasport.it Sci di fondo oggi in tv, sprint tl Lake Placid 2026: orari, programma, streamingGiornata senza Klaebo, ma con tanti temi sprint, quella che va in scena a Lake Placid per l'ultima gara veloce della Coppa del Mondo di sci di fondo in ... oasport.it Appuntamento che coniuga sport e territorio, i Campionati Italiani di Sci di Fondo si svolgono nella splendida cornice di Saint-Barthélemy, a Nus. L’evento sancisce anche l’addio alle gare del fondista valdostano e Federico Pellegrino. Pronti a fare il tifo Qu facebook #Paralimpiadi, Giuseppe #Romele quarto nella 10 km sitting sci di #fondo x.com