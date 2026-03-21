LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | niente Klaebo Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podio

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta da Lake Placid, si svolge la gara di sprint di sci di fondo in vista delle Olimpiadi 2026. Non ci sono Klaebo e Pellegrino, mentre Heggen è considerato il favorito. La competizione prosegue senza assenze di rilievo, con gli atleti pronti a darsi battaglia per ottenere un risultato importante. La diretta aggiorna costantemente l’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 NON C’E’ KLAEBO! Liberi tutti. Heggen favoito, ma Pellegrino può farci emozionare e salire l’ultima volta sul podio! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera da Lake Placid (USA), l’ultima della stagione di Coppa del Mondo di Sci di fondo 2025-2026! Dopo le prova su 10 chilometri  Federico Pellegrino disputa l’ultima gara veloce della carriera! Il magone è irrompente, sicuramente c’è dell’emozione. Mancano appena due gare all’addio definitivo all’attività agonistica dell’uomo che per più di 10 anni ha tenuto in piedi il movimento italiano del fondo maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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