Durante la gara di sci di fondo sui 10 km a Lake Placid, Johannes Hoesflot Klaebo ha conquistato la vittoria, anche dopo aver subito una commozione cerebrale in precedenza. Pellegrino si è distinto con un’esecuzione emozionante, mentre Barp si è mostrato molto solido lungo tutto il percorso. La competizione si è svolta in diretta, attirando l’attenzione di molti appassionati di sport invernali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:00 Signore e signori, oggi l’ha avuta su un piatto d’argento: JOHANNES HOESFLOT KLAEBO, nonostante la commozione cerebrale di Drammen vince anche la 10km di Lake Placid (USA). 20:58 Iniziato l’ultimo km per Klaebo. Poi dovremo attendere soltanto Iversen. Chiude Amundsen e per 8 decimi non stampa Stenshagen per il podio. Quarto posto, l’ennesima delusione della stagione di Amundsen. 20:57 Barp ancora 5° all’arrivo a 2? e mezzo da Pellegrino, devono arrivare ancora Klaebo e Amundsen sicuramente davanti. UUUUUH! CHE BRIVIDO! Ce la fa di un secondo Pelle! Terza piazza provvisoria, sarà quinto! 20:55 Paga dazio Amundsen, gli rimangono 6? su Pellegrino quando mancano 1200 metri alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: commovente Pellegrino, solido Barp! Klaebo ipoteca il ‘tris di coppe’

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