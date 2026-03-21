LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | Cassol in semifinale! Ora gli azzurri

In diretta da Lake Placid, si stanno svolgendo le competizioni di sci di fondo per i Giochi del 2026. Cassol ha raggiunto la semifinale nella gara di sprint, mentre gli atleti italiani stanno affrontando le batterie dei quarti di finale maschili. La competizione è in pieno svolgimento e gli atleti sono impegnati nelle fasi finali delle qualificazioni. La diretta continua con aggiornamenti sugli esiti delle gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI DI FINALE MASCHILI: Batteria 1 1 Lars Heggen NOR 2 Gus Schumacher USA 3 Anton Grahn SWE 4 Davide Graz ITA 5 Jan Stoelben GER 6 Benjamin Moser AUT Batteria 2 1 Federico Pellegrino ITA 2 Ben Ogden USA 3 Jules Chappaz FRA 4 Roman Alder SUI 5 Zanden McMullen USA 6 Elias Keck GER Batteria 3 1 Lucas Chanavat FRA 2 Noe Naeff SUI 3 Jiri Tuz CZE 4 JC Schoonmaker USA 5 Simone Mocellini ITA 6 Harald Oestberg Amundsen NOR Batteria 4 1 Even Northug NOR 2 Martino Carollo ITA 3 Valerio Grond SUI 4 Erik Johansson SWE 5 Sasha Masson CAN 6 Lauri Vuorinen FIN Batteria 5 1 Jack Young USA 2 Janik Riebli SUI 3 Jaume Pueyo ESP 4 Ansgar Evensen NOR 5 Elia Barp ITA 6 George Eon SWE Alle 18:30 il primo quarto maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Cassol in semifinale! Ora gli azzurri Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Cassol ai quarti! Niente Klaebo, Pellegrino sogna l’addio sul podio LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: non c’è Klaebo, vinca chi può! Tanti azzurri qualificati17:51 Potrebbe essere l’ultimo podio della carriera di Federico Pellegrino: un gigante dello sport italiano. Altri aggiornamenti su LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: commovente Pellegrino, solido Barp! Klaebo ipoteca il ‘tris di coppe’; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins trionfale nella sua ultima stagione. LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: niente Klaebo, Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 NON C'E' KLAEBO! Liberi tutti. Heggen favoito, ma Pellegrino può farci emozionare e salire l'ultima volta ... oasport.it Sci di fondo: Pellegrino c’è, tutti gli azzurri avanti nella sprint di Lake Placid. Tra le donne passa CassolUltimi battiti di sprint per la Coppa del Mondo di sci di fondo a Lake Placid. Ed è a tecnica libera l'atto finale delle gare veloci per questa stagione, ... oasport.it Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di sci di discesa libera x.com L'edizione delle 19.30 di venerdì 20 marzo di Tgr Piemonte ha dedicato spazio a "Un Comune Obiettivo - La gara che unisce", prima gara di sci della storia del nostro Paese fra sindaci e amministratori della Provincia di Cuneo e della @Provincia di Savona! U facebook