LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | Cassol in semifinale! Ora gli azzurri

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta da Lake Placid, si stanno svolgendo le competizioni di sci di fondo per i Giochi del 2026. Cassol ha raggiunto la semifinale nella gara di sprint, mentre gli atleti italiani stanno affrontando le batterie dei quarti di finale maschili. La competizione è in pieno svolgimento e gli atleti sono impegnati nelle fasi finali delle qualificazioni. La diretta continua con aggiornamenti sugli esiti delle gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI DI FINALE MASCHILI: Batteria 1 1 Lars Heggen NOR 2 Gus Schumacher USA 3 Anton Grahn SWE 4 Davide Graz ITA 5 Jan Stoelben GER 6 Benjamin Moser AUT Batteria 2 1 Federico Pellegrino ITA 2 Ben Ogden USA 3 Jules Chappaz FRA 4 Roman Alder SUI 5 Zanden McMullen USA 6 Elias Keck GER Batteria 3 1 Lucas Chanavat FRA 2 Noe Naeff SUI 3 Jiri Tuz CZE 4 JC Schoonmaker USA 5 Simone Mocellini ITA 6 Harald Oestberg Amundsen NOR Batteria 4 1 Even Northug NOR 2 Martino Carollo ITA 3 Valerio Grond SUI 4 Erik Johansson SWE 5 Sasha Masson CAN 6 Lauri Vuorinen FIN Batteria 5 1 Jack Young USA 2 Janik Riebli SUI 3 Jaume Pueyo ESP 4 Ansgar Evensen NOR 5 Elia Barp ITA 6 George Eon SWE Alle 18:30 il primo quarto maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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