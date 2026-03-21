LIVE Sci alpino Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Paris e Franzoni per lo sgambetto agli svizzeri

In diretta da Lillehammer, gli atleti maschili stanno gareggiando nella discesa di sci alpino per le Olimpiadi 2026, con Paris e Franzoni tra i protagonisti. La competizione vede anche la partecipazione di squadre svizzere e altre nazioni, tutte impegnate a conquistare posizioni importanti. La discesa femminile è in programma alle 12.30, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della discesa maschile di Lillehammer, gara valevole per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. A Kvitfell (Norvegia) inizia l’ultima settimana della stagione del circo bianco con la gara conclusiva della discesa libera. Si arriva a questa gara con la sfera di cristallo già assegnata: ad una gara dal termine Marco Odermatt ha già vinto la Coppa del Mondo di discesa libera davanti al connazionale Franjo Von Allmen. I due elvetici sono i favoriti anche per la gara odierna, dove si assegna il podio della classifica di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni per lo sgambetto agli svizzeri Articoli correlati LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda... LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Paris e Franzoni studiano la pista di KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12. Tutto quello che riguarda Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni secondo a 9 centesimi Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità; Sci alpino oggi · Laura Pirovano alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica di discesa, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; Rivivi il LIVE! Discesa: Franzoni beffato da Kriechmayr! Odermatt vince la generale; Altro podio Franzoni: 2° in discesa a Courchevel. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: duello Pirovano-Aicher per la coppa! I pettorali di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera femminile delle finali di sci alpino di ... oasport.it LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni per lo sgambetto agli svizzeriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della discesa maschile di ... oasport.it Si va verso la chiusura di stagione invernale nel Primiero. Il finale affidato a tre eventi tra sci alpino, freeride e scialpinismo facebook Sci alpino, #Scheib vince il gigante di Are. Fuori Sofia #Goggia x.com