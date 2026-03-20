LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA | ultima rifinitura per Paris e Franzoni

Alle ore 10:00 di questa mattina è iniziata la seconda prova della discesa maschile a Lillehammer, con gli atleti che hanno completato l’ultimo giro di rifinitura prima della partenza. La sessione è visibile in diretta, mentre i pettorali di partenza sono stati comunicati e sono disponibili online. La gara si svolge sulla pista di Lillehammer, con gli sciatori pronti a scendere in sequenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa maschile valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026 sulla celebre pista Olympiabakken, dove si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici Invernali 1994. Si entra sempre più nel vivo del fine settimana scandinavo con gli specialisti della velocità che provano ad affinare il proprio feeling con neve e linee. Quale sarà il programma della giornata? Alle ore 10.45 si scenderà in pista per il secondo allenamento sulla pista di Kvitfjell per l’ultima occasione per studiare le linee e la neve della pista scandinava. 🔗 Leggi su Oasport.it

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