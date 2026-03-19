LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA | Paris e Franzoni studiano la pista di Kvitfjell

Alle 12 si svolge a Lillehammer la prova di discesa maschile di sci alpino, con atleti come Paris e Franzoni che stanno analizzando la pista di Kvitfjell. La gara è trasmessa in diretta e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti sui pettorali di partenza. La prova femminile si svolge invece più tardi, con la diretta disponibile cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12.30 10.25 Buongiorno e benvenuti a Kvitfjell tra 20 minuti esatti prenderanno il via le attesissime Finali della Coppa del Mondo di sci alpino! Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa maschile valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026 sulla celebre pista Olympiabakken, dove si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici Invernali 1994. Quale sarà il programma della giornata? Alle ore 10.45 si scenderà in pista per il primo allenamento sulla pista di Kvitfjell per studiare le linee e la neve della pista scandinava. 🔗 Leggi su Oasport.it

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