LIVE Sci alpino Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | PARIS DA SOGNO! Magnifico assolo a Kvitfjell a quasi 37 anni!

Alle 11 è iniziata la discesa maschile di Lillehammer 2026 in diretta, con i concorrenti pronti sui pettorali di partenza. A Kvitfjell un atleta di quasi 37 anni ha concluso la sua run con un tempo che ha sorpreso gli spettatori. La discesa femminile è programmata per le 12.30, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

11.50 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della discesa maschile di Lillehammer. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 11.49 Alle 12.30 inizierà la discesa femminile con Laura Pirovano a caccia della sfera di cristallo. Potrete seguire la gara qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Domani invece in programma i due Super G con le donne alle 10.45 e gli uomini alle 12.30 11.46 Questa la classifica finale della Coppa del Mondo di discesa con Paris che si prende il podio: 11.44 Paris ha dominato questa gara con una discesa al limite della perfezione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: PARIS DA SOGNO! Magnifico assolo a Kvitfjell a quasi 37 anni! Articoli correlati LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: PARIS DA SOGNO!! L’azzurro domina e vince ancora a KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12. LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris all’attacco sull’amata pista di KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della discesa maschile di... Aggiornamenti e notizie su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni secondo a 9 centesimi Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Discesa libera maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederle in diretta; Rivivi il LIVE! Discesa: Franzoni beffato da Kriechmayr! Odermatt vince la generale. LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: PARIS DA SOGNO!! L’azzurro domina e vince ancora a KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.50 Termina qui la DIRETTA LIVE ... oasport.it LIVE Alle 12.30 la discesa a Hafjell: Pirovano a caccia della CoppaDa oggi a domenica le finali di Coppa del Mondo a Kvitjell, l'azzurra in testa alla classifica di specialità davanti a Aicher e Weidle ... gazzetta.it Sci Alpino | Campionati Regionali Children | SuperG Ragazzi e Slalom Speciale Allievi | Ponte di Legno - Tonale | Day 4 Titoli Regionali e Combinata RagazziFemminile Asia Martinazzoli (SC Pontedilegno) Marisol Giacomelli (Bormio) Virginia facebook Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Courchevel (Francia) - Giovanni Franzoni è secondo nella discesa libera, battuto per soli 9 centesimi dall'austriaco Vincent Kriechmayr! Per il finanziere bresciano, argento olimpico a Bormio, si tratta del 5° podio stagionale i x.com