Oggi si svolge la discesa maschile di Lillehammer, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La gara si tiene sulla pista di Kvitfjell e vede la partecipazione di numerosi atleti che si sfidano sul tracciato norvegese. La competizione è trasmessa in diretta, con gli atleti pronti a dare il massimo sulla neve di Lillehammer.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della discesa maschile di Lillehammer, gara valevole per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. A Kvitfell (Norvegia) inizia l’ultima settimana della stagione del circo bianco con la gara conclusiva della discesa libera. Si arriva a questa gara con la sfera di cristallo già assegnata: ad una gara dal termine Marco Odermatt ha già vinto la Coppa del Mondo di discesa libera davanti al connazionale Franjo Von Allmen. I due elvetici sono i favoriti anche per la gara odierna, dove si assegna il podio della classifica di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris all’attacco sull’amata pista di Kvitfjell

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