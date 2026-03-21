LIVE Sci alpino Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Paris all’attacco sull’amata pista di Kvitfjell
Oggi si svolge la discesa maschile di Lillehammer, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La gara si tiene sulla pista di Kvitfjell e vede la partecipazione di numerosi atleti che si sfidano sul tracciato norvegese. La competizione è trasmessa in diretta, con gli atleti pronti a dare il massimo sulla neve di Lillehammer.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della discesa maschile di Lillehammer, gara valevole per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. A Kvitfell (Norvegia) inizia l’ultima settimana della stagione del circo bianco con la gara conclusiva della discesa libera. Si arriva a questa gara con la sfera di cristallo già assegnata: ad una gara dal termine Marco Odermatt ha già vinto la Coppa del Mondo di discesa libera davanti al connazionale Franjo Von Allmen. I due elvetici sono i favoriti anche per la gara odierna, dove si assegna il podio della classifica di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it
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