LIVE Sci alpino Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | PARIS DA SOGNO!! L’azzurro domina e vince ancora a Kvitfjell

Durante la discesa maschile di Lillehammer 2026, un atleta italiano ha conquistato la vittoria, dominando la gara e portando a casa il primo posto. La competizione si è svolta sulla pista di Kvitfjell, con i pettorali di partenza assegnati alle ore 11. La diretta ha aggiornato gli appassionati sulla gara in tempo reale, mentre la discesa femminile è prevista per le 12.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.46 Questa la classifica finale della Coppa del Mondo di discesa con Paris che si prende il podio: 1 Marco Odermatt SUI 706 2 Franjo Von Allmen SUI 515 3 Dominik Paris ITA 441 4 Vincent Kriechmayr AUT 382 5 Giovanni Franzoni ITA 378 6 Florian Schieder ITA 277 7 Alexis Monney SUI 259 8 Nils Allegre FRA 228 9 Ryan Cochran-Siegle USA 214 10 Stefan Rogentin SUI 207 11.44 Paris ha dominato questa gara con una discesa al limite della perfezione. L’azzurro ha confermato il feeling speciale con l’Olympiabakken, riuscendo ad essere velocissimo mantenendo sempre una linea perfetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: PARIS DA SOGNO!! L’azzurro domina e vince ancora a Kvitfjell Articoli correlati LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris all’attacco sull’amata pista di KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della discesa maschile di... LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Paris ritrova l’amata pista di KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni secondo a 9 centesimi Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Discesa libera maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederle in diretta; Rivivi il LIVE! Discesa: Franzoni beffato da Kriechmayr! Odermatt vince la generale. LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: PARIS DA SOGNO!! L’azzurro domina e vince ancora a KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.44 Paris ha dominato questa gara ... oasport.it LIVE Alle 12.30 la discesa a Hafjell: Pirovano a caccia della CoppaDa oggi a domenica le finali di Coppa del Mondo a Kvitjell, l'azzurra in testa alla classifica di specialità davanti a Aicher e Weidle ... gazzetta.it Sci Alpino | Campionati Regionali Children | SuperG Ragazzi e Slalom Speciale Allievi | Ponte di Legno - Tonale | Day 4 Titoli Regionali e Combinata RagazziFemminile Asia Martinazzoli (SC Pontedilegno) Marisol Giacomelli (Bormio) Virginia facebook Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Courchevel (Francia) - Giovanni Franzoni è secondo nella discesa libera, battuto per soli 9 centesimi dall'austriaco Vincent Kriechmayr! Per il finanziere bresciano, argento olimpico a Bormio, si tratta del 5° podio stagionale i x.com