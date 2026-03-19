LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA | Paris ritrova l’amata pista di Kvitfjell

In diretta da Lillehammer, si sta svolgendo la prova di discesa maschile, con il campione che ha ritrovato la pista di Kvitfjell. La gara, trasmessa in tempo reale, prevede diverse sessioni e orari stabiliti per la giornata. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti attraverso i canali dedicati e le piattaforme online, mentre gli atleti si preparano a scendere lungo il tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della prima prova della discesa maschile valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026 sulla celebre pista Olympiabakken, dove si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici Invernali 1994. Quale sarà il programma della giornata? Alle ore 10.45 si scenderà in pista per il primo allenamento sulla pista di Kvitfjell per studiare le linee e la neve della pista scandinava. Domani si replicherà con la seconda ed ultima prova. Sabato 21 marzo, poi, sarà la volta della discesa vera e propria che scatterà alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Paris ritrova l’amata pista di Kvitfjell Articoli correlati LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Paris ritrova una pista graditaBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa maschile di Garmisch-Partenkirchen (Germania)... LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: tornano Paris e Franzoni sulla pista dei Mondiali 202713:42 Come ampiamente prevedibile arriva la comunicazione dell’annullamento della prima prova. Una raccolta di contenuti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tutti; Sci alpino oggi · Sofia Goggia alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Courchevel, tv, streaming; LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: primi punti per Pirovano nella specialità, Zenere in top 10. Doppio trionfo per Scheib!. LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tuttiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. A domani per la seconda prova della ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Goggia migliora, brillano Nadia Delago e PirovanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.25 Si chiude qui la seconda prova della discesa. Miglior tempo di Nina Ortlieb. oasport.it La stagione 2025-2026 di sci alpino si chiude in grande stile a Kvitfjell e Hafjell! Laura Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti di vantaggio su Aicher, mentre Sofia Goggia è in testa nel superG con 63 punti su Robinson. Entrambe a cacci - facebook.com facebook ULTIM’ORA PARALIMPIADI Sci alpino, Giacomo #Bertagnolli oro in slalom ipovedenti: per l’Italia è la 16ª medaglia a Milano-Cortina 2026 #SkySport x.com