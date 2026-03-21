LIVE Sci alpino Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | COLPO DA MAESTRO! Dominik Paris dà spettacolo e ipoteca la vittoria!

Durante la discesa maschile a Lillehammer del 2026, Dominik Paris ha percorso la pista con grande velocità, impressionando gli spettatori e portandosi subito in testa alla classifica. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti che hanno affrontato il tracciato con determinazione, mentre la diretta televisiva ha mostrato le foto finish e le posizioni aggiornate in tempo reale. La discesa femminile è stata programmata per le 12.30, con i pettorali di partenza già annunciati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.31 È il momento di Adrian Smiseth Sejersted. 11.30 Diciassettesima posizione per Casse che stoppa il cronometro in 1:47.82 a 2.45 dalla testa 11.29 Buona velocità per l’italiano che però nei curvoni non riesce ad essere competitivo. Dopo metà gara Casse ha un ritardo di 1.37 11.29 Partito Mattia Casse, ultimo azzurro in gara quest’oggi. 11.28 Innerhofer chiude la gara in penultima posizione a 2.70 dalla testa. Distacco alto per l’azzurro che in questa stagione ha dimostrato di poter essere ancora competitivo 11.27 L’italiano passa al terzo settore con un ritardo di 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: COLPO DA MAESTRO! Dominik Paris dà spettacolo e ipoteca la vittoria! Articoli correlati LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris spacca la gara, attesa per FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12. LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni per lo sgambetto agli svizzeriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12. Contenuti utili per approfondire Dominik Paris Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni secondo a 9 centesimi Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità; Rivivi il LIVE! Discesa: Franzoni beffato da Kriechmayr! Odermatt vince la generale; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Franzoni cambia marcia, ancora bene Schieder; LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris all’attacco sull’amata pista di Kvitfjell. LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: COLPO DA MAESTRO! Dominik Paris dà spettacolo e ipoteca la vittoria!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.19 Undicesima posizione per ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Lillehammer, startlist, streamingÈ il momento di iniziare ufficialmente l'ultimo atto di una stagione lunga ed impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le Finali di ... oasport.it È il giorno della discesa maschile a Lillehammer! Le Finali entrano nel vivo e l’Italia si presenta con una squadra solida e completa Occhi puntati su Dominik Paris, che qui un anno fa ha fatto doppietta vincendo discesa e superG Grande fiducia an facebook SCALDIAMO I MOTORI Le prime cronometrate di libera hanno aperto le finali di Coppa del Mondo di sci alpino! A Kvitfjell, il migliore degli azzurri è Florian Schieder: terzo tempo per lui! Buone anche le prove di Dominik Paris e Laura Pirovano, attacca x.com