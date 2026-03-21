LIVE Sci alpino Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Paris spacca la gara attesa per Franzoni
Nella discesa maschile di Lillehammer 2026, il vincitore ha conquistato il miglior tempo, mentre gli altri atleti hanno completato la gara con tempi più elevati. La competizione si è svolta con il pubblico sugli spalti e i pettorali di partenza sono stati distribuiti alle 11. La discesa femminile è in programma alle 12.30 e sarà trasmessa in diretta. La gara ha visto la partecipazione di alcuni atleti di rilievo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.19 Undicesima posizione per Franzoni che chiude a 1.31 da Paris. 11.18 Franzoni passa al terzo settore con 47 centesimi di ritardo da Paris. Ricordiamo che il podio al momento è rappresentato da Kriechmayr a 0.60 dalla testa 11.17 È il momento di Giovanni Franzoni, ultimo dei primi 10 della starting list. 11.17 Secondo!! Von Allmen guadagna su Paris passando all’ultimo intermedio con appena 4 centesimi di ritardo, che nell’ultimo settore ha allungato nuovamente. Lo svizzero è secondo a 19 centesimi dall’azzurro 11.16 Dopo metà gara l’elvetico ha un ritardo di 19 centesimi da Paris che nel finale però è stato quasi perfetto, trovando ottime linee con buona velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it
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