Nella discesa maschile di Lillehammer 2026, il vincitore ha conquistato il miglior tempo, mentre gli altri atleti hanno completato la gara con tempi più elevati. La competizione si è svolta con il pubblico sugli spalti e i pettorali di partenza sono stati distribuiti alle 11. La discesa femminile è in programma alle 12.30 e sarà trasmessa in diretta. La gara ha visto la partecipazione di alcuni atleti di rilievo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.19 Undicesima posizione per Franzoni che chiude a 1.31 da Paris. 11.18 Franzoni passa al terzo settore con 47 centesimi di ritardo da Paris. Ricordiamo che il podio al momento è rappresentato da Kriechmayr a 0.60 dalla testa 11.17 È il momento di Giovanni Franzoni, ultimo dei primi 10 della starting list. 11.17 Secondo!! Von Allmen guadagna su Paris passando all’ultimo intermedio con appena 4 centesimi di ritardo, che nell’ultimo settore ha allungato nuovamente. Lo svizzero è secondo a 19 centesimi dall’azzurro 11.16 Dopo metà gara l’elvetico ha un ritardo di 19 centesimi da Paris che nel finale però è stato quasi perfetto, trovando ottime linee con buona velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris spacca la gara, attesa per Franzoni

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