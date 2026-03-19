LIVE Sci alpino Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA | DIRETTA | Pirovano inizia davanti ad Aicher Goggia nelle retrovie

Alle porte di Lillehammer si sta svolgendo in questi momenti la prova di discesa femminile di sci alpino, con Pirovano che ha aperto la sessione davanti ad Aicher. Tra le atlete presenti, Goggia si trova nelle posizioni più lontane dalla partenza. La gara è in corso e si può seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale sui pettorali di partenza e le performance delle sciatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 13:01 La slovena Ilka Stuhec non forza ed è decima con +1.55. 13:00 La francese Romane Miradoli, grazie ad una seconda parte sui tempi delle prime, è settima con +1.23. 12:58 La ceca Ester Ledecka chiude ottava con +1.39. 12:56 L’americana Breezy Johnson passa al comando con oltre decimi sulla norvegese. 12;55 Laura Pirovano paga quasi sei decimi nel secondo settore, recupera trentadue centesimi nel finale ed è quinta con +0.66. 12:52 L’austriaca Nina Ortlieb taglia il traguardo in 1:34.15 ed è nona con +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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