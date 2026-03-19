LIVE Sci alpino Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA | inizia la sfida a distanza tra Pirovano e Aicher

Benvenuti alla diretta della prima prova di discesa femminile di Kvitfjell, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. La competizione si svolge a Lillehammer e vede in pista le atlete Pirovano e Aicher, che si sfidano in una gara a distanza. La prova è iniziata questa mattina e resta ancora da scoprire chi sarà la più veloce.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Inizia la sfida a distanza tra Pirovano ed Aicher per la vittoria della Coppa di specialità. Le Finali di Lillehammer prendono ufficialmente il via con la prima prova cronometrata, prezioso test che consentirà alle atlete partecipanti di prendere contatto con la pista e la tipologia di neve da dover affrontare in vista della libera in programma sabato. Un trofeo che sembrava già ipotecato a metà stagione si è inaspettatamente riaperto in seguito al gravissimo infortunio subito dall’americana Lindsey Vonn nella discesa olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: inizia la sfida a distanza tra Pirovano e Aicher Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la discesa, attesa per Pirovano e Goggia Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: inizia la prima prova, tra poco Franzoni e Paris Tutti gli aggiornamenti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tutti; Sci alpino oggi · Sofia Goggia alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: inizia la sfida a distanza tra Pirovano e Aicher; A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Courchevel, tv, streaming. LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tuttiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. A domani per la seconda prova della ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Goggia migliora, brillano Nadia Delago e PirovanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.25 Si chiude qui la seconda prova della discesa. Miglior tempo di Nina Ortlieb. oasport.it La stagione 2025-2026 di sci alpino si chiude in grande stile a Kvitfjell e Hafjell! Laura Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti di vantaggio su Aicher, mentre Sofia Goggia è in testa nel superG con 63 punti su Robinson. Entrambe a cacci - facebook.com facebook