LIVE Sci alpino Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | GAME SET AND MATCH! LAURA PIROVANO in testa sua la Coppa del Mondo

In questa giornata di gare a Lillehammer, Laura Pirovano si è aggiudicata la vittoria nella discesa femminile, conquistando anche la Coppa del Mondo di specialità. La gara si è svolta in diretta, con Pirovano in testa al termine della discesa. La competizione è stata seguita da appassionati e addetti ai lavori, mentre le temperature e le condizioni della pista hanno influenzato l'andamento della prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LAURA PIROVANO VINCE LA COPPA DEL MONDO DI DISCESA LIBERA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13:08 Gran gara di Raedler, che nella parte alta viaggiava sui tempi di Pirovano. L’austriaca è quarta a 29 centesimi da Laura. Ancora Austria in partenza con Mirjam Puchner. 13:06 Un secondo e 18 centesimi di ritardo per Wiles, undicesima. Si procede con l’austriaca Ariane Raedler. 13:03 Soltanto undicesima la paladina di casa. TV Break, si ripartirà con l’americana Jacquelin Wiles. 13:02 1:30.85 per l’azzurra, che rifila 15 centesimi a Johnson rischiando anche tantissimo in un paio di curve. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: GAME, SET AND MATCH! LAURA PIROVANO in testa, sua la Coppa del Mondo Articoli correlati LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Laura Pirovano sfida Aicher per la Coppa del Mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera femminile delle finali di sci... LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: duello Pirovano-Aicher per la coppa! I pettorali di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 10. Laura Pirovano vince ancora in Val di Fassa | Coppa del Mondo di Sci Alpino Contenuti utili per approfondire LIVE Sci alpino Discesa femminile... Temi più discussi: Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Franzoni cambia marcia, ancora bene Schieder; Discesa libera maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederle in diretta; Altro podio Franzoni: 2° in discesa a Courchevel. Coppa del mondo, la discesa libera maschile LIVELa Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le finali di Lillehammer con le due gare di discesa. Gli uomini apriranno le danze alle ore 10.45, mentre le donne entreranno in pista alle 12.30. Sei azzurri ... sport.sky.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Lillehammer, startlist, streamingÈ il momento di iniziare ufficialmente l'ultimo atto di una stagione lunga ed impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le Finali di ... oasport.it : ª ! Oggi, sabato 21 marzo 2026, l’azzurro Dominik Paris ha dominato la discesa libera maschile alle Finals di Coppa del Mondo sull’Olympiabakken di Kvitfjell. Con facebook Coppa del mondo, la discesa libera femminile LIVE #SkySport x.com