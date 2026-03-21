LIVE Sci alpino Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | duello Pirovano-Aicher per la coppa! I pettorali di partenza

Alle finali di sci alpino a Lillehammer, si stanno svolgendo le gare di discesa femminile e maschile, con i pettorali di partenza già annunciati. La competizione femminile vede in gara atlete provenienti da diverse nazioni, mentre la discesa maschile è in corso dalle 10.45. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale delle due gare, tra cui il duello per la coppa tra Pirovano e Aicher.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera femminile delle finali di sci alpino di Lillehammer. Sulla storica pista norvegese Laura Pirovano sfida Emma Aicher per la Coppa di specialità dopo la splendida doppietta siglata in Val di Fassa che le ha concesso di balzare al comando. Si partirà alle 12.30 con la discesa dell’elvetica Malorie Blanc, con le big della disciplina che si susseguiranno dal pettorale 5 al 15. Laura Pirovano dovrà difendere un tesoretto di 28 punti sulla rivale tedesca Emma Aicher. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: duello Pirovano-Aicher per la coppa! I pettorali di partenza Articoli correlati LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Laura Pirovano sfida Aicher per la Coppa del Mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera femminile delle finali di sci... LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: inizia la sfida a distanza tra Pirovano e AicherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sci alpino Discesa femminile... Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano inizia davanti ad Aicher. Goggia nelle retrovie; Sci alpino oggi · Laura Pirovano alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica di discesa, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Laura Pirovano sfida Aicher per la Coppa del Mondo!. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: duello Pirovano-Aicher per la coppa! I pettorali di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera femminile delle finali di sci alpino di ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano non brilla, brusca frenata di Aicher per nascondersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:52 Si chiude qui ... oasport.it #SciAlpino Laura per entrare nella storia dell'Italjet: Pirovano pettorale 14 per la discesa-verità, Aicher partirà con l'11 #FISAlpine #AlpineSkiing #20Marzo #scialpinofemminile dlvr.it/TRc6Yy x.com Diretta Live- Seguiamo insieme la prima prova cronometrata della discesa libera femminile delle Finali della Coppa del Mondo. Inizia il duello finale tra Pirovano ed Aicher per la conquista del trofeo facebook