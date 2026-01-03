Juve Parma Primavera 0-0 LIVE | fischio d’inizio a Vinovo

Segui in tempo reale il match tra Juventus Primavera e Parma Primavera, valido per la 18ª giornata del campionato 2025/26. Di seguito, troverai la sintesi, i momenti salienti, la moviola e il risultato finale di questa sfida, iniziata alle ore 15:00 a Vinovo. Un confronto importante per entrambe le formazioni, che si affrontano con l’obiettivo di ottenere punti utili per la classifica.

Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera inaugura il suo 2026 ospitando il Parma a Vinovo. Bianconeri che vogliono dare continuità al bel successo ottenuto nell'ultimo turno contro l'Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D'INIZIO – Cominciata Juve Parma Primavera. Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Parma Primavera 0-0: risultato e tabellino. Juve Primavera (3-4-2-1): Huli; Verde, Van Aarle, Bassino; Leone, Keutgen, Vallana, Grelaud; Merola, Bellino; Durmisi.

