Juve Napoli Primavera 0-0 LIVE | fischio d’inizio del match!

Segui la diretta di Juve Napoli Primavera, partita valida per la 22ª giornata del campionato 202526. La partita si è conclusa con un pareggio 0-0. Di seguito trovi sintesi, moviola, tabellino e risultati aggiornati. Restiamo aggiornati su sviluppi e dettagli dell'incontro tra le due squadre, in un appuntamento importante del torneo giovanile.

di Fabio Zaccaria Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro il Lecce fuori casa ospita il Napoli, gara fondamentale fra 2 formazioni con gli stessi punti in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? Inizia la partita, primo possesso ai bianconeri Migliore in campo Juve Primavera:. Juve Napoli Primavera: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juve Primavera: (3-4-2-1) Nava; Montero, Verde, Van Aarle; Leone, Vallana, Grelaud, Sylla; Merola, Tiozzo; Pugno, A disp. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

