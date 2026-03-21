LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 75? Carbone | vantaggio dei rossoblù

Nella partita tra Napoli e Genoa, il Genoa ha segnato il gol decisivo al 75° minuto con Carbone. Al 81°, il Napoli ha effettuato l’ultima sostituzione, togliendo Caucci e inserendo Nardozi, mentre al 80° Caucci è stato ammonito con un cartellino giallo. La partita è proseguita con il risultato di 1-0 a favore del Genoa.

81? – Ultima sostituzione per il Napoli: fuori Caucci, dentro Nardozi. 80? – Altro giallo per il Napoli: ammonito Caucci. 75? – VANTAGGIO GENOA: Grande lancio in area di rigore per Carbone, che sfrutta l’indecisione di Eletto e batte in diagonale Spinelli. 69 ‘ – Primi due cambi anche per il Genoa: fuori Kumer Celik e Ouedraogo, dentro Lauricella e Gecaj. 62? – Ancora un giallo tra le fila ospite: ammonito Odero per fallo imprudente su Barido. 60? – Quarto cambio per il Napoli: Borriello prende il posto di Camelio. 55? – Doppio cambio tra le file del Napoli: fuori Lo Scalzo e Gorica, dentro Pereyra e Barido. 54? – Altra ammonizione per il Genoa: ammonito Grossi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 (75? Carbone): vantaggio dei rossoblù Articoli correlati Leggi anche: Primavera 1, Genoa-Milan 0-0: rossoblù in 10! | LIVE News Leggi anche: Primavera 1, Genoa-Milan 0-0: rossoblù vicini al gol | LIVE News Contenuti e approfondimenti su LIVE PRIMAVERA Napoli Genoa 0 1 75... Temi più discussi: Tabellino partita Napoli vs Genoa; Napoli Primavera, i convocati di Rocco per il Genoa: c’è Baridó! La scelta su Pereyra; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Genoa con l'Udinese per l'aggancio in classifica. DIRETTA | Napoli Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Genoa, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Primavera, Napoli-Genoa 0-0: intervalloPremi F5 per aggiornare la diretta di Napoli-Genoa di Primavera 1 46' - Fuori Olivieri (ammonito) e dentro Torre 46' - Parte il secondo tempo 45' - Finisce il ... tuttonapoli.net Segui su CalcioNapoli1926.it il live del match del Napoli Primavera che affronta il Genoa per raggiungere l'obiettivo della salvezza diretta Link nel primo commento facebook