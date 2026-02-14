Primavera 1 Genoa-Milan 0-0 | rossoblù in 10! | LIVE News

Il match tra Genoa e Milan Primavera si è concluso con un pareggio a reti inviolate, ma il Genoa ha dovuto giocare in dieci uomini per gran parte dell'incontro. La partita, valida per la 25ª giornata del campionato Primavera 1, è iniziata alle 13.00, creando subito un ritmo intenso. Durante il secondo tempo, il Genoa ha perso un giocatore per un fallo commesso, riducendo le possibilità di attacco. I giovani rossoblù hanno resistito agli attacchi dei rossoneri, che hanno tentato più volte di sbloccare il risultato.

