LIVE Novara-Conegliano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa si giocano tanto in gara-2

Benvenuti alla diretta del match tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano, valido per la seconda gara della semifinale dei playoff di Serie A1 di volley femminile. Le due squadre si affrontano in un momento cruciale della serie, con Novara che gioca in casa e cerca di pareggiare la serie. Seguiremo gli eventi in tempo reale, con aggiornamenti sui punteggi e le azioni principali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano, valido per la seconda gara della serie tra le due squadre per la semifinale dei play off di Serie A1 di volley femminile. Lo squadrone veneto è senz’altro il favorito per il passaggio del turno, anche in virtù della vittoria nella prima sfida della serie. L’esito però è tutt’altro che scontato data la bontà della “sfidante” Novara. Una settimana fa infatti le pantere sono riuscite a spuntarla solamente al tie-break, dopo una partita molto equilibrata e con una pallavolo di eccezionale livello da parte di entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

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