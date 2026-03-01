LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 8-5 per le padrone di casa

La partita tra Conegliano e Busto Arsizio sta proseguendo con il punteggio di 8-5 a favore delle padrone di casa. L'incontro è in corso nella massima serie femminile di volley e viene trasmesso in diretta streaming. I tifosi possono aggiornarsi seguendo la diretta online, che mostra l'andamento del punteggio e le azioni principali in tempo reale.

8-5 Sylla spara, Obossa si oppone ma la palla cade a terra e beffa Busto. 7-5 Lubian la mette giù a fil di rete. Palla contesa che va a Conegliano. 4-3 Haak invece non sbaglia e in diagonale piega la difesa delle lombarde. 1-0 Sylla la mette a terra in diagonale. Prima volta che Conegliano approccia bene ad un set. 18.30 Nel momento più complicato Conegliano si sveglia e centra il terzo set. Le campionesse in carica hanno disputato un set eccellente e ora vedono il successo. 23-16 Haak non dà scampo alle rivali. Partita monumentale per la svedese 22-15 Sylla spara in diagonale e le campionesse d'Italia vedono il set. 12–11 Errore di Gennari che alza involontariamente per Haak che schiaccia tutta sola.