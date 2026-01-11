LIVE Chieri-Conegliano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete reagiscono e vincono 21-25 il secondo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 3-2 Anche Haak piazza la diagonale, praticamente senza muro. 3-1 Diagonale perfetta di Nemeth. 2-1 Mani fuori della brasiliana, che questa volta gestisce al meglio l’attacco. 2-0 Gabi murata da Nemeth! 1-0 Haak cerca le mani del muro ma non trova niente, neanche il campo. TERZO SET! 21-25 SECONDO SET A CONEGLIANO! Ci pensa Adigwe appena entrata, con la parallela vincente, a chiudere il secondo parziale! 21-24 Ricezione a fil di rete, ci pensa Zhu a mandare Conegliano a set point: ce ne sono tre! Time-out di Chieri, il secondo in pochi minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Chieri-Conegliano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete reagiscono e vincono 21-25 il secondo set! Leggi anche: LIVE Perugia-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: dominio delle venete che vincono 21-25 anche il secondo set! Leggi anche: LIVE Cuneo-Conegliano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: dominio totale delle venete che vincono 10-25 il secondo set! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Chieri-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non semplice per le Pantere; DOMENICA BIG MATCH A TORINO CONTRO CHIERI, SCONTRO TRA PRIMA E TERZA DELLA CLASSE (h 16, diretta DAZN e VolleyballWorld) –; Pantere in trasferta a Torino: domenica la super sfida contro Chieri; Decima puntata | 4-3-2-1 in Diretta Streaming | IT. LIVE Chieri-Conegliano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: che ritmo delle padrone di casa anche nel secondo set, 3-0 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO- oasport.it

