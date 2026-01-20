LIVE Milano-Cuneo 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-17 le lombarde si prendono il secondo set in scioltezza

Segui in tempo reale l'incontro di A1 femminile tra Milano e Cuneo, con il secondo set concluso con successo per le lombarde. La partita si svolge sulla base di scambi tattici e strategie di squadra, offrendo un confronto equilibrato tra le due formazioni. Per aggiornamenti costanti e dettagli sull'andamento del match, clicca sul link dedicato alla diretta.

25-17 Stavolta chiude il set Piva! La schiacciatrice sfrutta il muro scomposto delle avversarie e trova il mani out! 24-27 Antenna colpita da Piva dopo un'alzata fuori misura di Bosio. Punto per Milano. 24-16 Muro di Egonu! Non passa il lungo linea di Pucelj! 23-16 Lungo l'attacco di Diop da posto 2! Non trova nè il campo nè le mani del muro l'opposta. 22-16 Piva in parallela! In ritardo il muro avversario e Piva ne approfitta! 21-16 EGONU! Gran botta in diagonale dell'opposta azzurra che passa abbondamente sopra le mani del muro! 20-16 Diagonale molto potente di Pucelj da posto 4! Sale di tono adesso Cuneo! 20-15 Brava Rivero che trova il mani fuori aggiustanto un'alzata non perfetta.

