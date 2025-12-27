LIVE Milano-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | primo set alle venete 22-25
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 La slash di Kurtagic a chiudere un’azione rocambolesca 5-2 Errore al servizio Lubian 4-2 Primo tempo Lubain 4-1 Out Haak da zona 2 3-1 La pipe di Lanier 2-1 Muroooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-1 Palla spinta di Egonu da zona 2 0-1 Muroooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaan 22-25 E’ fuori la diagonale di Egonu da zona 2 e Conegliano vince il primo set Errore arbitrale sulla difesa di Conegliano, si ripete il punto 22-24 Il pallonetto di Haak da zona 2 22-23 Vincente Egonu da zona 2 sulle mani del muro 21-23 Primo tempo Lubian 21-22 Egonuuuuuuuu! Vincente da seconda linea dopo un’ottima difesa di Milano 20-22 Mano out Egonu da zona 2 19-22 Parallela di Haak al secondo tentativo 19-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bosiooooooooooooooo 18-21 Diagonale stretta di Egonu da zona 2 17-21 Errore al servizio Milano 17-20 Il pallonetto di Lanier da zona 4 dopo l’errata alzata di Bosio 15-20 La fast di Lubian 15-19 Diagonale di Gabi da zona 4 15-18 Primo tempo Kurtagic 14-18 Vincente Haak da seconda linea 14-17 Vincente Piva da zona 4 sulle mani del muro in precarie condizioni di equilibrio 13-17 Vincente Zhu da zona 4 13-16 Errore Conegliano 12-16 Pallonetto di Haak da zona 2 12-15 Diagonale stretta di Egonu da zona 2 11-15 Danesi vince il contrasto a rete 10-15 Diagonale Egonu da zona 2 9-15 Murooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaaaaaan 9-14 Diagonale di Haak da zona 2 9-13 In rete il pallonetto di Gabi da zona 4 8-13 Murooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaaan 8-12 Parallela di Gabi da zona 4 8-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic 7-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiic 6-11 Fallo di seconda linea aHaak 5-11 La fast di Chirichella 5-10 Mano out Lanier da zona 4 4-10 la fast di Chirichella 4-9 Diagonale stretta di Egonu da zona 2 3-9 Mano out Haak da zona 2 3-8 Errore al servizio Conegliano 2-8 Haak vincente sopra al muro da zona 2 2-7 Muroooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuuu 2-6 Mano out Zhu da zona 4 2-5 Primo tempo Lubian 2-4 Errore al servizio Conegliano 1-4 Vincente il pallonetto di Gabi da zona 4 1-3 Errore al servizio Conegliano 0-3 Aceeeeeeeeeeeeeeee Wolooooooooooooooosz Nessun problema grave, si riparte 0-2 Vincente il palleggio di Gabi, resta a terra Fersino che si è scontrata con Piva 0-1 Out la parallela di Lanier 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Conegliano-Scandicci 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti dopo aver vinto 25-22 il terzo set!
Leggi anche: LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete si aggiudicano il primo set
LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida stellare, campionesse in carica per l’allungo; PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY DOMANI BIG MATCH A MILANO! PANTERE CONTRO IL VERO VOLLEY IN DIRETTA SU RAI SPORT, VOLLEY SPETTACOLO PER LE FESTE (ore 18) –; Dove vedere Milano-Conegliano in diretta TV e streaming: orario, canale e tutto sul big match di Serie A1; Conegliano nella tana della Numia Vero Volley Milano: super sfida al vertice.
LIVE Milano-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: primo set alle venete, 22-25 - 7 Aceeeeeeeeeeeeeeee Chirichellaaaaaaaaaaaaaa 8- oasport.it
DIRETTA/ Milano Conegliano (risultato 0-0) video streaming Rai: via alla super sfida! (oggi 27 dicembre 2025) - Diretta Milano Conegliano streaming video Rai: torna la grande sfida di volley Serie A1, per la 17^ giornata si gioca all'Allianz Cloud. ilsussidiario.net
LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 3-0, A1 volley femminile in DIRETTA: successo con qualche patema per le venete - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA- oasport.it
GAMEDAY Numia Vero Volley Milano vs . Imoco Conegliano 17° Giornata di Campionato LVF Tigotà 18:00 Allianz Cloud - Milano (MI) Diretta su Rai Sport e VBTV (a pagamento) #ImocoVolley #Gameday #pro - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.