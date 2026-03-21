LIVE Novara-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | comincia il match!

Inizia la partita tra Novara e Conegliano nel campionato di serie A1 femminile di pallavolo 2026. Al momento il punteggio è 0-0 e la partita è in corso. Durante il primo set, Tolok ha commesso un errore, sparacchiando fuori il suo attacco dalla seconda linea. La diretta è disponibile per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-14 Erroraccio di Tolok che sparacchio fuori il suo attacco da seconda linea. Momento di grosse difficoltà per Novara. 8-13 Ancora a punto Conegliano che adesso se ne va. E’ Fahr che va a segno grazie ad un primo tempo potente. 8-12 Cira troppo il polso Bonifacio che spedisce out di poco il primo tempo. 8-11 Pizzica la riga l’attacco in fast in diagonale di Chirichella. 8-10 Stavolta non sbaglia Alsmeier che va a punto con un pallonetto spinto in mezzo al campo. 7-10 Alsmeier cerca le mani del muro di Conegliano, ma la palla è troppo alta e finisce poi lontana dal campo. Punto per le venete che ora allungano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: comincia il match! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match del Palaverde Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del big match Una selezione di notizie su LIVE Novara Conegliano 0 0 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’aggancio in gara-2; A NOVARA NEL CUORE DELLE SEMIFINALI, PANTERE A CACCIA DI G2 SUL CAMPO DELL’IGOR DOMANI (h 21.15, diretta RAI SPORT e DAZN); Playoff Serie A1 Tigotà – Novara spaventa Conegliano, ma le pantere ruggiscono al tie-break: rimonta da 0-2 a 3-2 e vittoria in Gara 1; Dove vedere in tv Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming. LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’aggancio in gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco ... oasport.it Novara-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, canale, streamingGara2 tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si presenta come uno snodo già decisivo nella serie di semifinale playoff, dopo una gara1 ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @igor_volley e @imocovolley di Gara 2 delle Semifinali Playoff A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Novara #Conegliano #poweredbytigotà facebook LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’aggancio in gara-2 - x.com