Benvenuti alla diretta del match di volley femminile tra Conegliano e Novara, valido per la Serie A1 2026. A pochi minuti dall’inizio, seguiremo in tempo reale l’andamento di questa importante sfida tra due delle squadre più competitive del campionato. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio del match tra Conegliano e Novara! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, valido per la quinta giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà, con le Pantere di Daniele Santarelli che cercano l’ennesima vittoria nel massimo campionato italiano di pallavolo femminile, soprattutto dopo la bella notizia della vittoria di Monica De Gennaro, scelta come miglior giocatrice dell’anno. Nel corso delle ultime settimane, è arrivata la prima sconfitta in campionato della corazzata di Conegliano che ha perso per 3-1 contro Vero Volley Milano, stessa squadra che l’aveva già battuto nella finale di Supercoppa italiana, per 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del big match

