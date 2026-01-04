LIVE Conegliano-Novara 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match del Palaverde

Segui in tempo reale la partita di Serie A femminile di volley tra Conegliano e Novara, valida per la stagione 2026. Il match, in programma al Palaverde, è iniziato e sarà aggiornato costantemente. Le squadre sono in campo e si preparano a contendersi i punti in un incontro importante per entrambe le formazioni. Resta con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL MATCH! 17.57 Squadre in campo per il saluto di rito, con Monica De Gennaro che viene premiata come giocatrice dell'anno 2025 da Volleyball World, premio che al maschile è stato vinto da Alessandro Michieletto. 17.55 Conegliano è favorita per la vittoria finale, ma Novara giocherà per rovesciare il pronostico. 17.53 Intanto, restando sull'alta classifica di A1, Scandicci sta vincendo 2-0 e 4-1 avanti nel terzo set su San Giovanni. 17.50 Mancano dieci minuti all'inizio della sfida. 17.46 Gli arbitri della gara sono Antonella Verrascina come primo, Stefano Cesare come secondo e Irene Casarin al videocheck.

LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del big match - 40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano venti minuti all'inizio del match tra Conegliano e Novara! oasport.it

DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato finale 3-0): dominio delle Pantere! (Coppa Italia, 8 febbraio 2025) - Con la diretta Conegliano Novara, come abbiamo già detto, siamo pronti a vivere una partita che per un bel periodo è stata quella di riferimento nel volley italiano e non solo. ilsussidiario.net

DALLE 18:00 SU RAISPORT & VBTV CONEGLIANO VS NOVARA⭐️ Alle 18:00 l'Imoco Volley ospiterà in casa al Palaverde la Igor Volley Novara per la 5ª giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà… chi si aggiudicherà i 3 punti All’andata le pantere d x.com

⏱️ TIME ZONE – GAME DAY Questa sera Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano 🆚 Igor Gorgonzola Novara 18:00 Conegliano - facebook.com facebook

