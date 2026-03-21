LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | tra poco la FP2 Bezzecchi deve recuperare

Alle 14.00 inizia la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2026 di MotoGP. La pista presenta diverse incognite e il meteo sembra essere favorevole per le squadre. Bezzecchi cerca di recuperare posizioni dopo la prima sessione di prove, mentre gli altri piloti si preparano a scendere in pista. La diretta segue passo passo gli sviluppi delle prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 10? al via della FP2. 13.57 Pista tra tante incognite e, fortunatamente, il meteo sembra favorire le squadre. Moto2 che ora sta girando in condizioni di pista asciutta. 13.54 Pecco ha aggiunto: “ Sapevo di avere fatto male la curva 9-10 e i dati lo hanno confermato per il resto tutto ok. Le curva 1, 4, 5, 7 e 8 erano ancora bagnate per cui bisognava prendere la traiettoria giusta. La pista tutta asciutta penso che non la vedremo mai in questo fine settimana per cui dovremo convivere con queste condizioni”. 13.51 In casa Ducati, la situazione comunque è positiva. Bagnaia è apparso soddisfatto: “ Iniziamo con il dire che la pista è bellissima, divertente, tecnica e veloce. 🔗 Leggi su Oasport.it

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