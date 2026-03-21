LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | si comincia alle 19.20 Sprint imprevedibile
Alle 19.20 inizia la diretta del Gran Premio del Brasile 2026 di MotoGP, con la partenza prevista per la sprint. La griglia di partenza potrebbe subire un ritardo mentre si verificano aggiornamenti sulla situazione. La corsa si preannuncia imprevedibile, e le prove si sono svolte in mattinata, con i piloti che si preparano alla sfida sul circuito.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 19.01 Un incontro speciale per Fabio Di Giannantonio. Oi Cafu, tudo bem? Pole position and meeting a true football legend, doesn’t get much better than this #MotoGP #PertaminaEnduroVR46RacingTeam #BrazilianGP pic.twitter.com11IWqXVH2D — Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) March 21, 2026 18.57 GP RIO DE JANEIRO – ALBO D’ORO 1995 – CADALORA Luca (Yamaha) 1996 – DOOHAN Mick (Honda) 1997 – DOOHAN Mick (Honda) 1999 – ABE Norifumi (Yamaha) 2000 – ROSSI Valentino (Honda) 2001 – ROSSI Valentino (Honda) 2002 – ROSSI Valentino (Honda) 2003 – ROSSI Valentino (Honda) 2004 – TAMADA Makoto (Honda) 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: esame per Bezzecchi e l’Aprilia, si comincia alle 15.05CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP del Brasile, secondo...
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole dopo una qualifica pazza! Bene Bezzecchi, alle 19.00 la Sprint
Contenuti e approfondimenti su LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA...
Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA; MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming.
GP Brasile diretta Sprint Race: MotoGP LIVE Goiania, buco in pista. Si parte alle 19.20, Diggi in poleIl racconto in diretta della Sprint del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Goiania. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 19.00 d ... sport.virgilio.it
I nuovi orari ufficiali del sabato del GP BrasileNuovo comunicato della Race Direction: A seguito dei lavori di riparazione del manto erboso dell'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, la Sprint MotoGP dovrebbe iniziare con un leggero r ... sport.sky.it
Incredibile in MotoGP: le forti piogge del giorno precedente hanno danneggiato l’asfalto e sul rettilineo si è aperto una profonda buca. Gli operai hanno risolto e la sprint della classe regina si terrà alle 19h20, con 20 minuti di ritardo. Dopo scenderanno facebook
MOTO GP | Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position della MotoGp in Brasile. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. #ANSA x.com