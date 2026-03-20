LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | esame per Bezzecchi e l’Aprilia si comincia alle 15.05

Alle 15.05 prende il via la prima sessione del GP del Brasile 2026 di MotoGP, secondo appuntamento del campionato. La diretta segue l’esame di Bezzecchi e dell’Aprilia, in pista per le prime prove ufficiali del weekend. Gli appassionati sono invitati a aggiornarsi costantemente sulla corsa e sugli sviluppi della giornata. La gara si svolge nel circuito brasiliano, con le moto pronte a darsi battaglia fin dai primi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sull’inedito circuito di Goiânia, il Circus delle due ruote, a distanza di oltre due decenni, torna a competere in terra brasiliana. Una pista tutta da scoprire e saranno anche da valutare le condizioni meteorologiche. Le importanti perturbazioni che ci sono state in avvicinamento alla tappa del campionato non hanno reso così semplice la preparazione da parte degli organizzato. L’Autódromo Internacional Ayrton Senna, infatti, è stato colpito da violente piogge che hanno causato allagamenti nel paddock e in pista, mettendo temporaneamente a rischio lo svolgimento del GP. 🔗 Leggi su Oasport.it

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